Giornate FAI di Primavera | gli appuntamenti a Gaeta

Advertising

Unomattina : il prossimo fine settimana, sabato 15 e domenica 16 maggio, avremo l'occassione di vivere un grande evento di arte… - fabru67 : RT @alto_adige: Tornano il prossimo weekend (15-16 maggio) le Giornate Fai di Primavera a Bolzano: con il giro delle tre chiese, Sant'Osval… - VannaStano : RT @Fondoambiente: ??Alle #GiornateFAI di Primavera del 15 e 16 maggio ti apriamo le porte dell'incredibile: 600 luoghi in oltre 300 città d… - icittadini : Giornate FAI di primavera: le visite guidate a Montecastello - _elpsycongro0_ : amo il fatto che sei così socievole e che sin da subito mi parlassi come se ci conoscessimo da una vita, sei carini… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornate FAI

Anche Gaeta aderisce alledi Primaver a con degli appuntamenti organizzati dalla delegazionecittadina in collaborazione con gli Apprendisti Ciceroni Liceo Scientifico 'E Fermi' Gaeta. Tre sono gli itinerari ...Tornano lead Andria e nella Bat, con un invito a guardare al domani con rinnovata fiducia. "Coraggio, orgoglio e generosità": proprio nel significato più profondo di queste parole è racchiuso lo ...ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Sono state rinviate a data da destinarsi, e probabilmente si svolgeranno tra qualche settimana, le due Giornate FAI per l'ambiente che si sarebbero dovute tenere sabato 15 e do ...San Giovanni Teatino. In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia che ricorre domani, 12 maggio, il monumento ai Caduti di Corso Italia sarà illuminato di viola, per sottolineare la necess ...