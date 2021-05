Ferimento al Rione Libertà | fermati 31enne e 23enne

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si sono presentati al Comando Provinciale dei Carabinieri ilR. I. e laA. T. accompagnati dall’avvocato Antonio Leone del Foro di Benevento perché ricercati con decreto di fermo del Sostituto Procuratore Di Lauro, ritenuti responsabili di tentato omicidio e porto abusivo d’armi in relazione aldi un 32enne A. M. avvenuto in via Massimo D’Azeglio nella serata di ieri al. Le due persone, da quanto si è appreso, per il momento non avrebbero rilasciato alcuna dichiarazione agli inquirenti, ma si presume che lo faranno nelle prossime ore. I due saranno ora trasferiti presso la Casa Circondariale di Capodimonte. Secondo l’accusa l’uomo e la donna avrebbero gambizzato l’uomo per motivi passionali. L'articolo proviene da ...

Svolta nelle indagini sull'agguato di ieri sera alLiberta' in via D'Azeglio, in cui e' rimasto ferito alle gambe un giovane di 32 anni A. M. I ... Avvalorata la tesi delscaturito da ...Ilè avvenuto alLibertà nel capoluogo sannita. Sull'accaduto indagano i carabinieri che sono sulle tracce dei due fratelli. APPROFONDIMENTI LA MOVIDA Movida nel caos a Benevento, ...È ricoverato in ospedale a Benevento, non in gravi condizioni, un 32enne ferito ieri notte alle gambe da un 31enne del posto. A sparare, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato ...Ferdinando Cacace è stato gambizzato mentre era in piazzetta Montesanto. nei giorni scorsi aveva litigato con alcuni pregiudicati ...