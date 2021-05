Elezioni a Roma. Centrodestra, le condizioni di Bertolaso: «Accetto solo con un patto a tre dal notaio» (Di martedì 11 maggio 2021) «Perdere Albertini e Bertolaso è una strategia suicida, con loro possiamo vincere». Salvini intende portare avanti l?ultimo pressing nei confronti dell?ex sindaco... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 11 maggio 2021) «Perdere Albertini eè una strategia suicida, con loro possiamo vincere». Salvini intende portare avanti l?ultimo pressing nei confronti dell?ex sindaco...

Advertising

Linkiesta : La linea autolesionista del Pd a #Roma mette in difficoltà #Gualtieri (e i romani) Letta ha azzoppato il cavallo m… - lorepregliasco : Le elezioni comunali a Roma in un'immagine - NicolaPorro : #Roma: spunta un nome come candidato sindaco. La soffiata circola nei palazzi capitolini. E c'è un indizio particol… - BenecomuneNet : RT @ACLI_Roma: Elezioni amministrative: #CantiereRoma @borzilidia 'Sei web talk per un percorso dal basso che offra spunti e proposte ai ca… - ACLI_Roma : Elezioni amministrative: #CantiereRoma @borzilidia 'Sei web talk per un percorso dal basso che offra spunti e propo… -