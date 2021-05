E' ormai guerra tra Hamas e Israele: razzi su Tel Aviv, raid su Gaza (Di martedì 11 maggio 2021) Continua a divampare la guerra tra Israele e Hamas con i razzi da Gaza che sono arrivati anche su Tel Aviv e lo Stato ebraico deciso a proseguire "senza limiti di tempo" in un conflitto "esteso" che ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Continua a divampare latracon idache sono arrivati anche su Tele lo Stato ebraico deciso a proseguire "senza limiti di tempo" in un conflitto "esteso" che ...

Advertising

LegaSalvini : SCACCO MATTO A CONTE: PERCHÉ HA VINTO CASALEGGIO Dopo il video di Grillo, ora ci pensa Giuseppi a far sprofondare i… - nellocats : In #israele è ormai guerra civile. #arabi hanno attaccato e dato alle fiamme sinagoghe, case e negozi di #ebrei in… - marika_mk : Non c’è pace perché si vuole la guerra. Ed ormai non c’è più ragione di religione o lezione di storia che tenga. #Gaza #TelAviv - vedovanera20 : @EnricoPoli60 vai a leggere il numero dei morti israeliani e quelli palestinesi, e comunque il governo invece di tr… - DeLoreanese : @carladiveroli L'unica soluzione, ormai, è radere al suolo Gaza, completamente, e se è necessario, una nuova guerra… -