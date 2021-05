DayDreamer Anticipazioni | Puntate 17-21 Maggio 2021 | Can e Sanem Tornano Insieme!

Leggi su uominiedonnenews

(Di martedì 11 maggio 2021), tramadal 17 al 21sta per partire ma Can la raggiunge e tra loro scoppia nuovamente l’amore. Intanto Ayca fa il possibile per conquistare Divit… Si avvicina sempre di più il finale definitivo di. Nella settimana dal 17 al 21, tornerà il sereno per Can eanche se non mancheranno come sempre le difficoltà. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti Can si allontana dal negozio dove ha avuto la discussione cone glialla mente dei momenti trascorsi in compagnia della ragazza. La sua memoria inizia ...