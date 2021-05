David di Donatello 2021: Sophia Loren miglior attrice protagonista, Zalone batte Pausini – Tutti i vincitori (Di martedì 11 maggio 2021) Sophia Loren miglior attrice protagonista - David di Donatello 2021 “Forse sarà il mio ultimo film, questo non lo so (…) Ma io senza il cinema non posso vivere”. Con queste parole, un’emozionata ed emozionante Sophia Loren riceve il suo settimo David di Donatello come miglior attrice protagonista per il film La vita davanti a sé. Il primo, 60 anni fa, per La ciociara. Standing ovation per un’icona mondiale e applausi per Tutti i vincitori della 66° edizione dei David, gli Oscar del cinema italiano, dove spiccano il trionfo di Volevo nascondermi come miglior film e ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 maggio 2021)di“Forse sarà il mio ultimo film, questo non lo so (…) Ma io senza il cinema non posso vivere”. Con queste parole, un’emozionata ed emozionantericeve il suo settimodicomeper il film La vita davanti a sé. Il primo, 60 anni fa, per La ciociara. Standing ovation per un’icona mondiale e applausi perdella 66° edizione dei, gli Oscar del cinema italiano, dove spiccano il trionfo di Volevo nascondermi comefilm e ...

LauraPausini : Ci vediamo stasera su @rai1official per l’opening della cerimonia dei @PremiDavid . Posso solo anticiparvi che sarà… - RaiUno : Chi si aggiudicherà l’ambita statuetta? ? Premi David di Donatello 2021 con Carlo Conti STASERA #11maggio alle 21.… - WARNERMUSICIT : Grazie a @LauraPausini per l’emozionante performance di ‘Io Sì (Seen)’ dal Teatro dell’Opera di Roma che ha aperto… - AndreaChimy : A Sophia Loren il David di Donatello che emoziona tutti @sole24ore - ArmandaGelsomin : RT @ninetiesbish: Sophia Loren che dopo due Oscar, Golden Globes, premio Bafta e centinaia di altri premi, nonché riconosciuta come una del… -