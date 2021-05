Covid | inquietanti risvolti dall’India | trovati corpi nel Gange

(Di martedì 11 maggio 2021) Continua a mietere vittime ilin India. I morti sono così tanti che dalpare siano emersi dei misteriosi, fiume(GettyImages)La situazione in India è drammatica. Il numero di morti e ammalati sta raggiungendo cifre altissime e c’è chi dice che questo dato potrebbe ancora crescere vertiginosamente. Intanto una nuova macabra scoperta getta ombre sulla gestione sanitaria indiana. Nel, tra gli stati di Bihar e Uttar Pradesh, sono statialmeno 40senza vita. Secondo i media locali sarebbero persone morte di. Alcuni testimoni hanno affermato che i cadaveri sarebbero stati gettati in mare a causa del sovraffollamento dei siti di cremazione. Il...

Advertising

ilmeteoit : #BOOM dei #REATI di #PEDOFILIA durante il periodo #COVID. I #Dati sono #INQUIETANTI - intermarketblog : ?? ?????????? ???? #?????????????? ?? ????????????????' ???? ????????????: ???????????? ??????'????! Tutti spingono alla #vaccinazione per il #Covid19 ma occh… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid inquietanti

Secolo d'Italia

La fine atroce di Luana D'Orazio, mi ha evocato uno dei testi piùe profondi che abbia mai letto: "La colonia penale" di Franz Kafka. L'autore immagina ...i voli protetti (dal?) di ...... ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24 Radha Mitchell e Rupert Graves in un film suleggende ...20 su Rete 4 Documentario giornalistico su come la città meneghina ha vissuto la pandemia di- ...Tutto sembra presagirlo: l'era delle banconote sta giungendo al suo culmine. Si va verso una totale abolizione del contante che dà il ...Il covid-19 ha provocato altro dolore a Cassino. È morto Federico Saggese apprezzato dipendente del comune di Cassino che avrebbe dovuto andare in pensione tra pochi mesi. Federico nella ...