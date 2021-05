Come é andato il mercato delle reti fisse nel 2020 (Di martedì 11 maggio 2021) Anno dopo anno, dal 2016 al 2020, le reti fisse in solo rame hanno perso terreno con la perdita di -10,4 punti percentuali dal 2019 al 2020. La fotografia dei dati evidenziata da AGCOM tramite l’Osservatorio sulle Comunicazioni mostra chiaramente Come siano in diminuzione gli accessi diretti complessivi per la rete fissa con variazioni in valori assoluti così riportate: -131 mila accessi su base trimestrale nel periodo giugno 2020-settembre 2020 (-0,7%), -319 mila accessi su base annuale nel periodo settembre 2019-settembre 2020 (-2,0%) e -792 mila accessi nel periodo settembre 2016-settembre 2020 (-3,9%). In punti percentuali la diminuzione si nota sul rame Come sopra riportato (-10,4 ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 11 maggio 2021) Anno dopo anno, dal 2016 al, lein solo rame hanno perso terreno con la perdita di -10,4 punti percentuali dal 2019 al. La fotografia dei dati evidenziata da AGCOM tramite l’Osservatorio sulle Comunicazioni mostra chiaramentesiano in diminuzione gli accessi diretti complessivi per la rete fissa con variazioni in valori assoluti così riportate: -131 mila accessi su base trimestrale nel periodo giugno-settembre(-0,7%), -319 mila accessi su base annuale nel periodo settembre 2019-settembre(-2,0%) e -792 mila accessi nel periodo settembre 2016-settembre(-3,9%). In punti percentuali la diminuzione si nota sul ramesopra riportato (-10,4 ...

