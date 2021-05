Chef della Prova del Cuoco fa coming out: “Ora sono Chloe, donna transgender” (Di martedì 11 maggio 2021) Riccardo Facchini, storico Chef de La Prova del Cuoco, ha fatto coming out in un lungo post Instagram: “Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc.. Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla Prova del Cuoco. Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) Riccardo Facchini, storicode Ladel, ha fattoout in un lungo post Instagram: “Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc.. Sin da piccolo misempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimoout con voi che mi avete seguito con affetto per anni alladel. Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, maconvinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Oraorgogliosa in quanto ...

