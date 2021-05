(Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – Il Programmaera iniziato nel 2019: erano giunte oltre 4.300 candidature, che dopo un percorso di selezione hanno portato il Volunteer Team a comporre la lista di quasi mille persone all’insegna della multiculturalità. Tra gli intervenuti durante il Kick Off Event, il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha voluto portare il suo saluto: “Sarà una festa, un evento importantissimo per tutti coloro che credono nel mondo dello sport e delcome veicolo per suscitaresperanza, gioia e orgoglio. Quando gioca la nostra Nazionale è tutto il paese a essere coinvolto: voglio ringraziare tutti iche contribuiranno alla riuscita di questopeo, perché senza di loro non ci sarebbe tutto questo. Ragazzi e ragazze che con la loro gioia e il loro entusiasmo ...

Advertising

AAlciato : •Arsenal FC •AC Milan •Chelsea FC •Club Atlético de Madrid •FC Internazionale Milano •Liverpool FC •Manchester City… - DarioNardella : Ecco la notizia che nella bozza del #dlSostegni ci sarebbero 10 milioni di euro di rimborsi per i tamponi alle soci… - PBPcalcio : I 9 club (tutti tranne Real, Barca e Juve) versano 15 Milioni (collettivamente) di euro per progetti legati a bambi… - TV7Benevento : Calcio: Euro 2020, i volontari sono pronti, Vialli ambasciatore, 'siamo una grande squadra' (2)... - TV7Benevento : Calcio: Euro 2020, i volontari sono pronti, Vialli ambasciatore, 'siamo una grande squadra'... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Euro

Il Sannio Quotidiano

...a ricoprire il ruolo di press officer and public relation specialist per la società diAC ...54al mese. A questi vanno ad aggiungersi una diaria di 3.503,11e un rimborso per spese di ...E' Felice Saladini , attuale presidente della Vigor Lamezia , il nome accostato al Cosenzaper il dopo - Guarascio. In giornata, l'ex numero uno del 1914 Paolo Fabiano Pagliuso, aveva ...,...Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Euro 2020, sul campo, inizierà l'11 giugno con la gara inaugurale tra Turchia e Italia in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Dietro le quinte, però, c'è un popolo ...A bordo c'erano attrezzature e carrozzine per un valore di 70mila euro. Gli atleti stavano per partire per il primo ritiro ...