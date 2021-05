Ascolti Tv 10 maggio | L' Isola vince anche nella sovrapposizione

(Di martedì 11 maggio 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 448.000 (1,8%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.068.000 (23,6%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.276.000 (19,9%).

Tv 102021. In prima serata su Canale 5 - dalle 21.46 all'1.06 - L'Isola dei Famosi 15 ha conquistato una media di 3.101.000 spettatori e il 19% di share. Su Rai1 la fiction Chiamami ...Contro ogni previsione, L'Isola dei Famosi ha fatto record dinell'ultima puntata di lunedì 10. Lo show in prima serata condotto da Ilary Blasi ha infatti registrare oltre tre milioni di telespettatori, pari al 19 percento di share. La puntata ...