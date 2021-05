(Di lunedì 10 maggio 2021) E’ stato Steven, presidente, are ai giocatori nerazzurri un sacrificio per riequilibrare i conti. Oggi ad Appiano Gentile, dopo l’allenamentoe 11,- accompagnato da Beppe Marotta e Alessandro Antonello - si è rivolto al gruppo affinchè si possa giungere al taglio di due. Momento difficile per l’, nonostante lo scudetto. Dopo la partita contro la Roma, saranno avviati colloqui tra la dirigenza e i singoli giocatori.

Advertising

SkyTG24 : Inter, presidente Zhang parla ai giocatori e chiede di rinunciare a due mensilità - MORO069 : RT @HuffPostItalia: Zhang chiede ai calciatori dell'Inter di rinunciare a due mensilità - HuffPostItalia : Zhang chiede ai calciatori dell'Inter di rinunciare a due mensilità - Robmel1978 : RT @SkyTG24: Inter, presidente Zhang parla ai giocatori e chiede di rinunciare a due mensilità - Fprime86 : RT @SkyTG24: Inter, presidente Zhang parla ai giocatori e chiede di rinunciare a due mensilità -

Ultime Notizie dalla rete : Zhang chiede

Con lo Scudetto già in tasca, l' Inter adesso si prepara a giocare una partita altrettanto importante che riguarda il pagamento degli stipendi a staff tecnico e calciatori. Il presidenteJr. si è presentato questa mattina alla Pinetina insieme a Marotta e Antonello per incontrare la squadra, mettendola di fronte a quella che è la situazione finanziaria del club. Niente incontri ...e la dirigenza hanno ribadito che il contesto per tutti i club del mondo, compresi i big, è ... l'Inter deve pagare entro il 31 maggio diverse mensilità eun taglio del costo del lavoro ...E’ stato Steven Zhang, presidente dell’Inter, a chiedere ai giocatori nerazzurri un sacrificio per riequilibrare i conti. Oggi ad Appiano Gentile, dopo l’allenamento delle 11, Zhang - accompagnato da ...Milano, 10 mag. - (Adnkronos) - Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha riunito quest'oggi la squadra insieme ai due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Secondo quanto ripor ...