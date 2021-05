Xbox Game Pass aiuta i gamer italiani a rimanere in contatto (Di lunedì 10 maggio 2021) Xbox ha presentato oggi una nuova ricerca che svela come il servizio Xbox Game Pass aiuti i Gamer italiani a rimanere in contatto. Gli abbonati sono, infatti, più propensi a connettersi regolarmente con amici e familiari attraverso il gioco rispetto a chi non è iscritto. Dopo il recente annuncio del raggiungimento dei 18 milioni di membri Xbox Game Pass nel mondo, la nuova ricerca – basata su un campione di 2.000 Gamer in tutta Italia – offre uno sguardo su come i Gamer percepiscano e interagiscano con i servizi d’intrattenimento in abbonamento. La ricerca ha rilevato che due terzi (64%) dei Gamer italiani gioca a titoli multiplayer ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 10 maggio 2021)ha presentato oggi una nuova ricerca che svela come il servizioaiuti iin. Gli abbonati sono, infatti, più propensi a connettersi regolarmente con amici e familiari attraverso il gioco rispetto a chi non è iscritto. Dopo il recente annuncio del raggiungimento dei 18 milioni di membrinel mondo, la nuova ricerca – basata su un campione di 2.000r in tutta Italia – offre uno sguardo su come ir percepiscano e interagiscano con i servizi d’intrattenimento in abbonamento. La ricerca ha rilevato che due terzi (64%) deigioca a titoli multiplayer ...

Advertising

Eurogamer_it : #XboxGamePass: gusti, opinioni e preferenze dei giocatori italiani in una ricerca. - xbox_series : io sono l'altro 6 %??????la vita in abbonamento non mi e' mai piaciuta - GamingToday4 : Xbox Game Pass, altri Dragon Quest potrebbero essere in arrivo - Nextplayer_it : Xbox Game Pass aiuta i gamer italiani a rimanere in contatto - GamingTalker : Xbox Game Pass in Italia: titoli più amati e quanto giocano gli italiani, i risultati di una ricerca… -