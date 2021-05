Woody Allen: "Quando morirò? L'importante è che le mie ceneri siano sparse vicino a una farmacia" (Di lunedì 10 maggio 2021) Woody Allen, ospite di Che tempo che fa, ha spiegato perchè vorrebbe che le sue ceneri fossero sparse davanti a una farmacia: ecco il video. Woody Allen ha una strana idea rispetto alla sua morte: le sue ceneri dovrebbero essere sparse vicino a una farmacia. Il perchè? L'ha raccontato a Fabio Fazio durante l'intervista a Che tempo che fa. "Mi prendono sempre in giro tutti, mi dicono 'tu continui ad andare in farmacia e prendi una marea di pillole' e quindi ho risposto che non mi interessa di quello che mi succede dopo che muoio, a condizione che sia vicino a una farmacia": queste le parole del pluripremiato regista. E non solo. Nel corso ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021), ospite di Che tempo che fa, ha spiegato perchè vorrebbe che le suefosserodavanti a una: ecco il video.ha una strana idea rispetto alla sua morte: le suedovrebbero esserea una. Il perchè? L'ha raccontato a Fabio Fazio durante l'intervista a Che tempo che fa. "Mi prendono sempre in giro tutti, mi dicono 'tu continui ad andare ine prendi una marea di pillole' e quindi ho risposto che non mi interessa di quello che mi succede dopo che muoio, a condizione che siaa una": queste le parole del pluripremiato regista. E non solo. Nel corso ...

