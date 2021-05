Vuoi tornare in forma? Allora non saltare la prima colazione. Questo importante pasto contribuisce a migliorare il metabolismo e quindi fa bene alla linea. I consigli del Professor Luca Piretta, nutrizionista e gastroenterologo dell’Università Campus Biomedico di Roma (Di lunedì 10 maggio 2021) La prima colazione piace anche alla linea e contribuisce a migliorare il metabolismo. Lo conferma uno studio pubblicato sul “Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” e condotto da Juliane Richter dell’Università di Lubecca in Germania. Eppure, secondo una recente ricerca dell’Osservatorio Doxa/UnionFood “Io Comincio bene”, i 23 milioni di italiani a dieta tendono a sottostimare l’importanza di Questo pasto. prima colazione: 7 consigli per tornare in forma ... Leggi su iodonna (Di lunedì 10 maggio 2021) Lapiace ancheil. Lo conferma uno studio pubblicato sul “Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” e condotto da Juliane Richterdi Lubecca in Germania. Eppure, secondo una recente ricerca dell’Osservatorio Doxa/UnionFood “Io Comincio”, i 23 milioni di italiani a dieta tendono a sottostimare l’importanza di: 7perin...

