Un cerotto anti-Covid19 rileverà l’infezione e i problemi di salute (Di lunedì 10 maggio 2021) Un cerotto anti-Covid. Al via la pianificazione per la produzione su larga scala di un dispositivo bioelettronico a basso costo in grado di monitorare simultaneamente più segni vitali e trasmetterli in modalità wireless agli operatori sanitari, eliminando la necessità di una visita di persona e salvando vite umane. Pressione sanguigna, attività cardiaca, idratazione della pelle e diagnosi precoce di problemi di salute, come Covid-19 e altre patologie più comuni: è questa la sfida della bioelettronica indossabile, un settore che sta vivendo una rapida espansione, in gran parte alimentato dalla crescente domanda di fitness tracker in grado di registrare gli allenamenti e monitorare più parametri vitali simultaneamente, dalla frequenza cardiaca alla qualità del sonno. Il cerotto per rilevare segni vitali ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) Un-Covid. Al via la pianificazione per la produzione su larga scala di un dispositivo bioelettronico a basso costo in grado di monitorare simultaneamente più segni vitali e trasmetterli in modalità wireless agli operatori sanitari, eliminando la necessità di una visita di persona e salvando vite umane. Pressione sanguigna, attività cardiaca, idratazione della pelle e diagnosi precoce didi, come Covid-19 e altre patologie più comuni: è questa la sfida della bioelettronica indossabile, un settore che sta vivendo una rapida espansione, in gran parte alimentato dalla crescente domanda di fitness tracker in grado di registrare gli allenamenti e monitorare più parametri vitali simultaneamente, dalla frequenza cardiaca alla qualità del sonno. Ilper rilevare segni vitali ...

Advertising

giocarmon : Da' un'occhiata a 'Cerotto Termico,Cerotto Cervicale,Cerotti anti dolore,Patch Antidolorifico per schiena, spalle,… - Yogaolic : RT @fanpage: Sarà in grado di rilevare segni vitali e malattie. - italialcentro : RT @fanpage: Sarà in grado di rilevare segni vitali e malattie. - Armart92 : RT @fanpage: Sarà in grado di rilevare segni vitali e malattie. - fanpage : Sarà in grado di rilevare segni vitali e malattie. -