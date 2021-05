Ultime Notizie Roma del 10-05-2021 ore 15:10 (Di lunedì 10 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 10 maggio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno senza covid in primo piano e oggi l’Italia è quasi tutta in giallo ad eccezione di Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta che mantengono le descrizioni chiusi bar ristoranti Cinema e Teatri spostarsi solo all’interno del comune sono 139 le Ultime 24 ore le vittime del covid numero più basso dal 25 ottobre in calo anche i positivi e continua a calare a livello nazionale il numero delle terapie Intensive occupate da per certi covid e si attesta al 20% 20 punti sotto la soglia critica del 30 superata solo da Reggio e per ora la commissione dell’Unione Europea non rinnova il contratto per i vaccini di astrazeneca oltre la scadenza del contratto prevista fine giugno lo dice cominciare il commercio interno breton il Lazio comunica ad esaurimento degli slot ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021)dailynews radiogiornale lunedì 10 maggio Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno senza covid in primo piano e oggi l’Italia è quasi tutta in giallo ad eccezione di Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta che mantengono le descrizioni chiusi bar ristoranti Cinema e Teatri spostarsi solo all’interno del comune sono 139 le24 ore le vittime del covid numero più basso dal 25 ottobre in calo anche i positivi e continua a calare a livello nazionale il numero delle terapie Intensive occupate da per certi covid e si attesta al 20% 20 punti sotto la soglia critica del 30 superata solo da Reggio e per ora la commissione dell’Unione Europea non rinnova il contratto per i vaccini di astrazeneca oltre la scadenza del contratto prevista fine giugno lo dice cominciare il commercio interno breton il Lazio comunica ad esaurimento degli slot ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Israele, sale la tensione: scontri sulla Spianata delle Moschee Le autorità israeliane, riporta il portale di notizie Ynet, hanno annunciato la chiusura immediata, ad eccezione dei casi umanitari, dopo il lancio nelle ultime ore di razzi e palloncini incendiari ...

Pd, Letta: 'Comprerò il libro della Meloni, mi interessa' Il tema principe è Gualtieri candidato sindaco Pd di Roma , ma alla fine, del lungo intervento di Enrico Letta a Forrest, su Radio 1, a fare più notizia è l'annuncio del segretario Pd che comprerà il ...

Coronavirus, ultime notizie: Sileri (Salute), sì a riapertura centri commerciali nei weekend. ... Il Sole 24 ORE 40 anni senza Bob Marley, musica e idee illuminano ancora (ANSA) - ROMA, 10 MAG - Bob Marley morì la mattina dell' 11 maggio 1981 al Cedar of Lebanon Hospital di Miami, il cancro non gli aveva permesso di vedere per l'ultima volta la sua Giamaica. Aveva solo ...

La carica dei 1000 comuni per mettere insieme, servizi, trasporti e scuola Tra i vari servizi associati, alcune aree hanno puntato sull’organizzazione generale delle amministrazioni, altre hanno associato il Catasto, la pianificazione urbanistica, la Protezione Civile ...

