Tragedia in Toscana, coppia di Caserta muore in un incidente stradale (Di lunedì 10 maggio 2021) Tornavano da una piccola vacanza a Perugia. Poi il tragico incidente nel tragitto di ritorno. L'auto si ribalta e l'impatto con l'asfalto è fatale. Muoiono Pasquale Vozza e Chiara Esposito, i due ragazzi erano originari di Caserta ma residenti a Cremona. Lui muore sul colpo, lei qualche ora dopo.

