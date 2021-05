Torino-Milan è quasi un match point per Pioli e Nicola (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ultimo turno infrasettimanale di Serie A vedrà sfidarsi mercoledì alle 20,45 Torino e Milan. I rossoneri continuano la rincorsa alla prossima Champions League, che ha avuto una forte accelerata grazie al successo 3-0 sulla Juventus, mentre i granata sono in lotta per la salvezza, sempre più vicina dopo il pari di Verona. Pioli e Nicola allo stadio Olimpico Grande Torino si sfidano per fare un passo decisivo verso i rispettivi obiettivi. I rossoneri hanno ripreso a correre proprio nel momento in cui sembravano essere in ginocchio. Le sconfitte, una dietro all’altra, con Sassuolo e Lazio hanno fatto temere il crollo di una squadra che per i primi mesi del campionato ha lottato per lo Scudetto. Il girone di ritorno quasi perfetto dell’Inter ha spezzato il sogno di Ibrahimovic e ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ultimo turno infrasettimanale di Serie A vedrà sfidarsi mercoledì alle 20,45. I rossoneri continuano la rincorsa alla prossima Champions League, che ha avuto una forte accelerata grazie al successo 3-0 sulla Juventus, mentre i granata sono in lotta per la salvezza, sempre più vicina dopo il pari di Verona.allo stadio Olimpico Grandesi sfidano per fare un passo decisivo verso i rispettivi obiettivi. I rossoneri hanno ripreso a correre proprio nel momento in cui sembravano essere in ginocchio. Le sconfitte, una dietro all’altra, con Sassuolo e Lazio hanno fatto temere il crollo di una squadra che per i primi mesi del campionato ha lottato per lo Scudetto. Il girone di ritornoperfetto dell’Inter ha spezzato il sogno di Ibrahimovic e ...

