The Witcher di Netflix, la stagione 2 è in post-produzione e la showrunner è 'fottutamente entusiasta' (Di lunedì 10 maggio 2021) La seconda stagione di The Witcher di Netflix sta andando avanti: ora la serie si trova in post-produzione dato che le riprese sono terminate ed il team in questo caso si è trasferito a Londra per poter lavorare. Ad informarci dello stato dei lavori è proprio Lauren S. Hissrich che attraverso Twitter ha condiviso il suo entusiasmo: "Di nuovo a Londra. Di nuovo nelle stanze (piccole e buie) dove tutto succede. Esatto, siamo immersi nella post-produzione di The Witcher S2, e io sono così fott***mente eccitata". Purtroppo la pandemia da COVID-19 unita ad alcuni problemi di salute del protagonista Henry Cavill hanno posticipato l'uscita della seconda stagione, ma comunque la nuova serie di episodi dovrebbe arrivare verso ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021) La secondadi Thedista andando avanti: ora la serie si trova indato che le riprese sono terminate ed il team in questo caso si è trasferito a Londra per poter lavorare. Ad informarci dello stato dei lavori è proprio Lauren S. Hissrich che attraverso Twitter ha condiviso il suo entusiasmo: "Di nuovo a Londra. Di nuovo nelle stanze (piccole e buie) dove tutto succede. Esatto, siamo immersi nelladi TheS2, e io sono così fott***mente eccitata". Purtroppo la pandemia da COVID-19 unita ad alcuni problemi di salute del protagonista Henry Cavill hannoicipato l'uscita della seconda, ma comunque la nuova serie di episodi dovrebbe arrivare verso ...

Advertising

misteruplay2016 : The Witcher di Netflix, la stagione 2 in post-produzione e la showrunner condivide la sua felicità - Eurogamer_it : La seconda stagione di #TheWitcher di #Netflix è in post-produzione. - il_dipendente : Ma di Stranger Thing e The Witcher si sa nulla? #unasemplicedomanda #Netflix Della serie del Signore degli anelli… - sowatermelon_ : Riprendendo in mano The Witcher 3 perché non ho nulla di nuovo a cui giocare - 3cinematographe : La stagione 2 di #TheWitcher introdurrà più witcher, ma non ci sono donne nei loro 'ranghi': ecco perché e cosa acc… -