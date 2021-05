Spari nel cuore di Napoli: uomo gambizzato in piazza Montesanto (Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora violenza a Torre Annunziata: gambizzato un minorenne 3 maggio 2021 Un uomo è stato ferito con un colpo di pistola la scorsa notte nel centro di Napoli, in piazza Montesanto. Nonostante fosse da ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 10 maggio 2021) Ancora violenza a Torre Annunziata:un minorenne 3 maggio 2021 Unè stato ferito con un colpo di pistola la scorsa notte nel centro di, in. Nonostante fosse da ...

Advertising

Peeioor : @LuxorSabatini @Diesira3 @Fab_True_Enough @Sevy_ @falostesso @LigurSimo @AniMatMigrante @SimoneBonzanini… - GiusyCarfagna : M3ngon1 tu non lo saprai mai ma sto ascoltando spari nel deserto e sta descrivendo il momento 'però io non ti facci… - NapoliToday : #Cronaca Spari nel cuore di Napoli: uomo gambizzato in piazza Montesanto - KARARUKIPIERROT : comunque yelena mi sta proprio sul cazzo nel senso che il cazzo me lo sfracella proprio stai zitta due secondi per… - AnItalianStory1 : Il Tg1, ovviamente, non la raccontò tutta. Sembrava di essere a Belfast nel 1972. Fummo attaccati a freddo con i bl… -