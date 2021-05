Rubano borsa in boutique di lusso | arrestate due donne

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – Pensavano di passare inosservate indossando una gonna “speciale” ma una volta entrate in una nota maison del Centro, le due, entrambe cittadine della Mongolia, di 38 e 46 anni, entrambe nullafacenti e senza fissa dimora, sono state fermate dagli addetti alla sicurezza che le hanno consegnate ai Carabinieri della Stazione Roma S. Lorenzo in Lucina che le hannoper furto aggravato in concorso. Verso le 13 di ieri, dopo un giro all’interno dell’esercizio commerciale, la 38enne, coperta dalla complice, ha scelto unadagli scaffali e l’ha nascosta all’interno di una tasca segreta della sua gonna, schermata ad arte per eludere le barriere antitaccheggio. Le due ladre sono state pero’ notate dagli addetti alla sicurezza del negozio che hanno subito avvertito i Carabinieri. Arrivati in pochi minuti, i militari ...