Pfizer annuncia: «Non è necessaria una nuova formula contro le varianti». Vaia e Bassetti: «Molte sono benigne, non si capisce chi terrorizza» (Di lunedì 10 maggio 2021) «Non ci sono indicazioni che una nuova formula del nostro vaccino sia necessaria contro le varianti Covid». A dirlo è Pfizer, con una nota che si inserisce nel dibattito tra esperti sul rischio (presunto) di vedere vaccini inefficaci contro nuove mutazioni del virus. Per Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, le mutazioni del Covid, non sono tutte pericolose: «Possono esserci anche quelle benigne e sono Molte». Intervistato dall’Adnkronos, Bassetti spiega come «ad oggi i vaccini a mRna funzionano» anche contro le varianti più pericolose, ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) «Non ciindicazioni che unadel nostro vaccino sialeCovid». A dirlo è, con una nota che si inserisce nel dibattito tra esperti sul rischio (presunto) di vedere vaccini inefficacinuove mutazioni del virus. Per Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, le mutazioni del Covid, nontutte pericolose: «Posesserci anche quelle». Intervistato dall’Adnkronos,spiega come «ad oggi i vaccini a mRna funzionano» anchelepiù pericolose, ...

