OPA ASTM, Gavio e Ardian alzano a 28 euro il corrispettivo (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – L’OPA finalizzata al delisting della famiglia Gavio e del fondo francese Ardian su ASTM, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito, è stata rivista al rialzo e contestualmente allungata. Con una comunicazione nella tarda serata di venerdì, il prezzo corrisposto ad azione è passato dagli iniziali 25,6 euro a 28 euro, e la scadenza dell’offerta prorogata al 24 maggio. Il nuovo corrispettivo incorpora un premio del 40,8% circa rispetto al prezzo ufficiale del titolo registrato in data 19 febbraio 2021 (data di annuncio dell’offerta), pari ad 19,88 euro, e un premio pari al 49,1% rispetto alla media ponderata per i volumi scambiati dei prezzi registrati dalle azioni nei sei mesi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – L’OPA finalizzata al delisting della famigliae del fondo francesesu, gestore autostradale quotato in Borsa con un network di circa 4.500 km di rete in gestione in Italia, Brasile e Regno Unito, è stata rivista al rialzo e contestualmente allungata. Con una comunicazione nella tarda serata di venerdì, il prezzo corrisposto ad azione è passato dagli iniziali 25,6a 28, e la scadenza dell’offerta prorogata al 24 maggio. Il nuovoincorpora un premio del 40,8% circa rispetto al prezzo ufficiale del titolo registrato in data 19 febbraio 2021 (data di annuncio dell’offerta), pari ad 19,88, e un premio pari al 49,1% rispetto alla media ponderata per i volumi scambiati dei prezzi registrati dalle azioni nei sei mesi ...

