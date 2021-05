Napoli e Benevento vittime di Mazzoleni. Presentato esposto alla procura (Di lunedì 10 maggio 2021) Napoli e Benevento vittime di Mazzoleni, L’avvocato Marra presenta un esposto in procura. Arbitri al centro della polemica in serie A. L’avvocato Michele Marra ha Presentato un esposto alla procura di Benevento contro Mazzoleni. Il giurista ai microfoni di Radio Marte racconta le motivazioni che lo hanno spinto a chiedere l’intervento dei magistrati: “Se oggi noi parliamo di tutto ciò che riguarda il mondo arbitrale è perché una decina di anni fa abbiamo avuto il coraggio di alzare il tiro e denunciare alle varie Procure tutti coloro che facevano finta di sbagliare. Il Napoli è stato vittima di Mazzoleni e della ribattezzata banda di Pechino in ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 maggio 2021)di, L’avvocato Marra presenta unin. Arbitri al centro della polemica in serie A. L’avvocato Michele Marra haundicontro. Il giurista ai microfoni di Radio Marte racconta le motivazioni che lo hanno spinto a chiedere l’intervento dei magistrati: “Se oggi noi parliamo di tutto ciò che riguarda il mondo arbitrale è perché una decina di anni fa abbiamo avuto il coraggio di alzare il tiro e denunciare alle varie Procure tutti coloro che facevano finta di sbagliare. Ilè stato vittima die della ribattezzata banda di Pechino in ...

