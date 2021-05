Mazzoleni al Var, due pesi e due misure: col Benevento viola il protocollo col Napoli resta in silenzio (Di lunedì 10 maggio 2021) Contestazioni continue per Paolo Silvio Mazzoleni al Var, l’ultima è quella di Benevento-Cagliari. L’ex arbitro è diventato di nuovo protagonista, decidendo di chiamare al Var l’arbitro Doveri per fargli rivedere l’episodio del contatto tra Asamoah e viola. L’arbitro aveva già assegnato il rigore, ma dopo aver visto le immagini ha deciso di annullare la decisione, scatenando la protesta di Vigorito prima e Foggia poi. Il presidente del Benevento si è infuriato parecchio contro Mazzoleni, così come il ds Foggia che ha accusato l’ex arbitro di aver “sempre avuto la coscienza sporca”. Mazzoleni non interviene su Osimhen Non si capisce come mai Mazzoleni al Var abbia deciso di utilizzare, a pochi giorni distanza, due pesi e due misure. Lo ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 maggio 2021) Contestazioni continue per Paolo Silvioal Var, l’ultima è quella di-Cagliari. L’ex arbitro è diventato di nuovo protagonista, decidendo di chiamare al Var l’arbitro Doveri per fargli rivedere l’episodio del contatto tra Asamoah e. L’arbitro aveva già assegnato il rigore, ma dopo aver visto le immagini ha deciso di annullare la decisione, scatenando la protesta di Vigorito prima e Foggia poi. Il presidente delsi è infuriato parecchio contro, così come il ds Foggia che ha accusato l’ex arbitro di aver “sempre avuto la coscienza sporca”.non interviene su Osimhen Non si capisce come maial Var abbia deciso di utilizzare, a pochi giorni distanza, duee due. Lo ...

