Lombardia | Giunta dice ‘no’ a impianto idroelettrico lungo fiume Adda 2

(Adnkronos) – Già un precedente progetto, dello stesso proponente, era stato archiviato nel 2018 dal ministero dell'Ambiente, a seguito delle criticità ambientali rilevate. Il parere di Regione Lombardia ora viene trasmesso al ministero della Transizione ecologica, autorità competente all'emanazione del provvedimento di Valutazione d'impatto ambientale statale. E per conoscenza a tutti gli altri enti interessati.

