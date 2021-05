La Salernitana ritorna in Serie A. Ora Lotito deve vendere (Di lunedì 10 maggio 2021) E’ fatta per la promozione in Serie A della Salernitana. Ora il presidente Lotito è costretto a vendere le sue quote. Salernitana – E’ fatta per la promozione della Salernitana di Serie A. Dopo una stagione da protagonista, i campani sono ritornati nella massima Serie a distanza di 23 anni dall’ultima volta, ma l’iscrizione potrà essere completata solamente dopo la cessione della società da parte di Claudio Lotito. Il regolamento, infatti, non consente ad un presidente di essere proprietario di due squadre che giocano nello stesso campionato e nel prossimo mese deve completarsi la cessione per non rischiare di vede svanire il ritorno nella massima Serie. La festa A 23 anni ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) E’ fatta per la promozione inA della. Ora il presidenteè costretto ale sue quote.– E’ fatta per la promozione delladiA. Dopo una stagione da protagonista, i campani sonoti nella massimaa distanza di 23 anni dall’ultima volta, ma l’iscrizione potrà essere completata solamente dopo la cessione della società da parte di Claudio. Il regolamento, infatti, non consente ad un presidente di essere proprietario di due squadre che giocano nello stesso campionato e nel prossimo mesecompletarsi la cessione per non rischiare di vede svanire il ritorno nella massima. La festa A 23 anni ...

