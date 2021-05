Juventus | Nedved conferma | “Pirlo resta E anche Cristiano Ronaldo”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Laè in crisi e la stagione è sempre più negativa, sono arrivate dichiarazioni a sorpresa da parte di Pavel. La squadra di Andreaè reduce dalla bruttissima pzione contro il Milan, i bianconeri hanno perso con il netto risultato di 0-3. La corsa Champions League è sempre più complicata, sarebbe un fallimento dal punto di vista sportivo ed economico. Pavelhato la fiducia in Andrea, stesso discorsoper. E’ quanto dichiarato dal dirigente a Valerio Staffelli dopo aver ricevuto il Tapiro d’Oro. “rimane certamente e. Ci sono un po’ ...

Advertising

FcInterNewsit : Crisi Juventus, arriva il Tapiro per Nedved: 'Ci sono un po' di difficoltà, ma Pirlo e Cristiano Ronaldo restano' - yoshi5477 : RT @juventusfans: Il vice presidente della #Juventus, Pavel #Nedved, ai microfoni di #StrisciaLaNotizia: “Ci sono un po’ di difficoltà, è n… - calciomercatoit : ?? CMIT TV | #Juventus, ESCLUSIVO #CobolliGigli: 'Ecco con chi sostituirei Pirlo. Via #Paratici, #Nedved e… - gilnar76 : Tapiro d’Oro a Nedved: «Non mo ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - CalcioWeb : Pavel #Nedved sul futuro di #CristianoRonaldo e #Pirlo -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Nedved

... opzione comunque smentita dal Vice - Presidente Pavel. Mancano 3 partita alla fine del Campionato , e attualmente laè fuori dalla Zona Champions (5a a 69 punti, contro i 70 del ...Striscia la notizia, tapiro d'oro per: 'Pirlo e Ronaldo restano alla'. Qesta sera il servizio di Valerio Stafelli che è andato a Torino con una cassa piena di da consegnare ai bianconeri dopo la sconfitta contro il Milan. ...A CMIT TV, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, per parlare del momento del club bianconero, da Pirlo e la dirigenza a Cristiano Ronaldo. Ecco le sue dichiarazioni. Per ...Van der Sar: «Per De Ligt potrebbe essere l’ultima volta con l’Ajax. Il futuro…» Edwin Van der Sar ha rilasciato un’intervista parlando della sfida Ajax Tottenham e del ...