“Il tempo perso..” Selvaggia Roma manda una frecciata: ma a colpire è la FOTO (Di lunedì 10 maggio 2021) Selvaggia Roma si mostra ai suoi follower in un vicolo della sua città: sembra voler mandare una frecciata a qualcuno. Ma a colpire è la FOTO. Tutti noi abbiamo un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 10 maggio 2021)si mostra ai suoi follower in un vicolo della sua città: sembra volerre unaa qualcuno. Ma aè la. Tutti noi abbiamo un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

elio_vito : “Lo scandalo non è la mia presenza, ma il tempo perso per approvare le norme contro l’omotransfobia” ????????… - MonicaCirinna : Con rispetto ricordo a @Mezzorainpiu che #DDLZanLeggeControOmofobia è stato approvato alla #Camera il 4 novembre 20… - aallara : @lilitwelve Il Milan aveva perso 15 delle 18 precedenti sfide con la Juve tra casa e trasferta.. Normalmente nel pr… - MyllaRossi : RT @1974_luna: È solo tempo perso, quello speso ad aspettare qualcuno, che lo trovi per te. - 1974_luna : RT @1974_luna: È solo tempo perso, quello speso ad aspettare qualcuno, che lo trovi per te. -