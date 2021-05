Il Lazio fa slittare la seconda dose Pfizer Quando Galli e Viola dicevano | “Ritardarli è un azzardo” video

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ladel? Slitta di due settimane per i cittadini della Regione. “A partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi i richiami del vaccinoa 5 settimane, ossia 35 giorni”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid della Regione. “Tutti gli interessati verranno avvisati in anticipo via sms e l’allungamento, recependo le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts) e della Struttura Commissariale, consentirà un aumento della platea delle prime dosi del vaccinoa partire già dal mese in corso, ovvero determinando un aumento della copertura della popone”. “Nessuna modifica, al momento, invece per tutti gli altri vaccini” spiega l’Unità di Crisi regionale. “A titolo esemplificativo chi doveva fare il ...

Bollettino del ministero della Salute, sull'andamento del Coronavirus in Italia, anche se come ogni lunedì il numero dei contagi Covid è più basso perchè risente del minor numero di tamponi effettuati ...