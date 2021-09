IL FATTORE YILMAZ

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’esperienza paga. E in casa Lille ne sono testimoni: Burak, a 35 anni, sta trascinando a suon di gol la squadra di Galtier alla vittoria della Ligue 1. Un’impresa unica se si pensa alla faraonica rosa del PSG, che ha sempre dominato questo campionato, e che quest’anno dovrà con molta probabilità farsi da parte. In classifica, ad oggi, avanti c’è il Lille con tre punti di vantaggio, proprio sui parigini, a due giornate dalla fine e con un sogno che si avvicina sempre di più pere compagni. In Turchia è soprannominato “Kral“(re, in italiano). Burak è uno che i gol li ha sempre fatti: marcatore di 187 reti nella Super Lig turca, in carriera ne ha segnati oltre 200. Nato ad Antalya il 15 luglio del 1985, si è formato nel settore giovanile del locale Antalyaspor. Dopo diverse avventura poco soddisfacenti, nel febbraio del 2010 il Trabzonspor ...