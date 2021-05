I francesi ci beffano sul turismo

(Di lunedì 10 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali. Seguitemi sul mio canale Telegram per ricevere tutte le info controcorrenti. 02:00 Il Corriere punta sulle riaperture… 04:00 Les Echos e il boom delin Francia anche grazie agli aiuti da sette miliardi. 05:20 Parola ai commensali. 06:05 Repubblica apre sulla riforma della giustizia e la fulminante carriera della Cartabia. 08:45 Il Giornale titola sugli sbarchi. 09:40 Parola ai commensali. 10:25 L’Unione Europea non rinnova AstraZeneca e ci dà fiducia: seeee! 12:00 Caos Pd-5Stelle per Roma: ci pensa Gualtieri. 14:07 L’incredibile storia del cardinale alla gogna raccontata sul Foglio. 15:20 Parola ai commensali. L'articolo proviene da Nicola Porro.

Il Manchester City vince 2 - 1 in casa del Psg nell'andata della semifinale di Champions League, mettendo una seria ipoteca sulla partecipazione alla finale. Gli inglesi vincono in rimonta dopo un gran primo tempo. Il City pareggia al 64' con De Bruyne, che fa centro su Navas.