Gravina su Lazio e Salernitana: "No a club con la stessa proprietà" (Di lunedì 10 maggio 2021) La Salernitana è ufficialmente promossa in Serie A : grazie al successo sul Pescara i granata sono ufficialmente secondi nella classifica finale della Serie B di quest'anno e si sono guadagnati il ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Laè ufficialmente promossa in Serie A : grazie al successo sul Pescara i granata sono ufficialmente secondi nella classifica finale della Serie B di quest'anno e si sono guadagnati il ...

Advertising

GianniIglesias : RT @AvvPaoletto: #Gravina che dice che la Juve non gioca serie A se non rinuncia a #Superlega che posizione assume con @FIGC rispetto alla… - AvvPaoletto : #Gravina che dice che la Juve non gioca serie A se non rinuncia a #Superlega che posizione assume con @FIGC rispett… - misterbarcollo : RT @ForzaLazio__: Scudetto 1915, Mignogna: 'Gravina sancisca l'ex aequo, è in ballo la credibilità del calcio' ?? - AvantiLazioMCM : RT @ForzaLazio__: Scudetto 1915, Mignogna: 'Gravina sancisca l'ex aequo, è in ballo la credibilità del calcio' ?? - Pino00895828 : RT @ForzaLazio__: Scudetto 1915, Mignogna: 'Gravina sancisca l'ex aequo, è in ballo la credibilità del calcio' ?? -