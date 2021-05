Gravina: “Questa lotta tra la Uefa e i club non fa bene al mondo dello sport. Bisogna vigilare sui bilanci” (Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a Rai Radio 1 ed è tornato a parlare del progetto Superlega con lo scontro tra la Uefa e alcuni club. “Sbaglia chi non rispetta i principi ai quali Bisogna ispirarsi. Sono principi semplici, scritti nella Carta Olimpica e negli statuti delle Federazioni. Questo muro contro muro non fa bene al mondo dello sport e ai club, io mi auguro che nel giro di qualche ora ci possa esser una soluzione in Questa continua lotta tra Uefa e alcuni club”. Poi sulla crisi che ha colpito questo settore. “Oggi il mondo del calcio è indebitato quasi di 5 miliardi, dobbiamo iniziare a mettere sotto controllo i costi e ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Gabriele, presidente della FIGC, è intervenuto a Rai Radio 1 ed è tornato a parlare del progetto Superlega con lo scontro tra lae alcuni. “Sbaglia chi non rispetta i principi ai qualiispirarsi. Sono principi semplici, scritti nella Carta Olimpica e negli statuti delle Federazioni. Questo muro contro muro non faale ai, io mi auguro che nel giro di qualche ora ci possa esser una soluzione incontinuatrae alcuni”. Poi sulla crisi che ha colpito questo settore. “Oggi ildel calcio è indebitato quasi di 5 miliardi, dobbiamo iniziare a mettere sotto controllo i costi e ...

Advertising

MattPetcoke : Vigorito: 'Tutti ce l'hanno con me: Doveri, Rizzoli, Gravina, tutti, tutti, indistintamente...non ultimo Mazzoleni.… - AlanPride : @SimoneCristao Questa Juve contro l'uefa e Gravina fresco consigliere Uefa mi fa ben sperare per una condotta arbit… - chfenoglio : @chiaxxstill Ahia, gravina questa - sicilpress : I medici dell’ospedale di “#Gravina” di #Caltagirone, hanno salvato una neonata colpita da una rara sindrome post… - roccopln : @FrancescoOrdine Bisogna ostacolare questa super league subito, far crollare il sistema calcio, dostruggere tutto e… -