Gerusalemme nel caos, razzi da Gaza e raid in Israele. Netanyahu attacca: “Varcata la linea rossa” (Di lunedì 10 maggio 2021) Alta tensione a Gerusalemme. Gli scontri stanno diventando sempre più violenti e il bilancio rischia di aggravarsi. Gerusalemme (Israele) – Alta tensione a Gerusalemme. Dopo gli scontri alla Spianata delle Moschee, il conflitto si è spostato in altre zone della Striscia di Gaza e il bilancio sembra aumentare di ora in ora. Ci sono stati razzi da una parte e raid dall’altra con i numeri che sono in crescita. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, i feriti palestinesi sono almeno 300, ma si parla di almeno 9 morti (tra cui tre bambini) nella Striscia di Gaza per una esplosione. A Gerusalemme suona la sirena Alle 18 di lunedì 10 maggio a Gerusalemme è risuonata la sirena per segnalare un imminente ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 10 maggio 2021) Alta tensione a. Gli scontri stanno diventando sempre più violenti e il bilancio rischia di aggravarsi.) – Alta tensione a. Dopo gli scontri alla Spianata delle Moschee, il conflitto si è spostato in altre zone della Striscia die il bilancio sembra aumentare di ora in ora. Ci sono statida una parte edall’altra con i numeri che sono in crescita. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, i feriti palestinesi sono almeno 300, ma si parla di almeno 9 morti (tra cui tre bambini) nella Striscia diper una esplosione. Asuona la sirena Alle 18 di lunedì 10 maggio aè risuonata la sirena per segnalare un imminente ...

