Gabrielle Caunesil, moglie di Riccardo Pozzoli: «Non potevo avere figli, ho avuto un tumore» (Di lunedì 10 maggio 2021) Riccardo Pozzoli oggi è sposato con Gabrielle Caunesil, una modella francese. Per anni hanno cercato di avere figli, ma purtroppo questi non arrivavano a causa di un problema di sapute: l’endometriosi e la successiva scoperta di un tumore. Leggi anche: Chiara Ferragni tradita da Riccardo Pozzoli? Parla lui: «Si creano fratture…» Gabrielle Caunesil parla del... Leggi su donnapop (Di lunedì 10 maggio 2021)oggi è sposato con, una modella francese. Per anni hanno cercato di, ma purtroppo questi non arrivavano a causa di un problema di sapute: l’endometriosi e la successiva scoperta di un. Leggi anche: Chiara Ferragni tradita da? Parla lui: «Si creano fratture…»parla del...

Advertising

28golden_ : Comunque l’influencer più pura umile dolce e perfetta resterà per sempre Gabrielle Caunesil - VanityFairIt : Dalla nascita della figlia di Cristina Chiabotto all'ultima vittoria di Meghan Markle, dalla confessione di Elon Mu… - PasqualeMarro : #GabrielleCaunesil non poteva avere figli, presto sarà mamma - angiuoniluigi : RT @fanpage: Gabrielle Counesil, dalla paura di non poter diventare madre, alla gioia più grande: aspetta il suo primo figlio - fanpage : Gabrielle Counesil, dalla paura di non poter diventare madre, alla gioia più grande: aspetta il suo primo figlio -