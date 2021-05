Ex lavoratori somministrati Adecco di Amazon in protesta a Colleferro: «Siamo persone non pacchi da buttare» (Di lunedì 10 maggio 2021) Siamo persone non pacchi da buttare’, ‘Amazon, Adecco. Create lavoro non illusioni!’, ‘Amazon azienda di successo o di precariato’. Si legge cosi’ sui cartelli degli ex lavoratori somministrati Adecco del polo Amazon di Colleferro, che stamattina in pettorina arancione, tipica degli occupati della logistica, si sono dati appuntamento alle 8.30 davanti allo stabilimento sorto in pochi mesi alle porte di Roma per protestare contro i mancati rinnovi dei contratti scaduti tra dicembre e gennaio e denunciare “un chiaro metodo di sfruttamento del lavoro precario locale”, riguardante in particolar modo la categoria dei “lavoratori svantaggiati”. Leggi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 maggio 2021)nonda’, ‘. Create lavoro non illusioni!’, ‘azienda di successo o di precariato’. Si legge cosi’ sui cartelli degli exdel polodi, che stamattina in pettorina arancione, tipica degli occupati della logistica, si sono dati appuntamento alle 8.30 davanti allo stabilimento sorto in pochi mesi alle porte di Roma perre contro i mancati rinnovi dei contratti scaduti tra dicembre e gennaio e denunciare “un chiaro metodo di sfruttamento del lavoro precario locale”, riguardante in particolar modo la categoria dei “svantaggiati”. Leggi ...

