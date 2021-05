Entra in un museo con una motosega elettrica e taglia un quadro (Di lunedì 10 maggio 2021) ?È successo veramente! A Bologna tagliavano i murales dalle mura della città per portarli dentro i musei. Ieri li abbiamo tagliati dentro i musei per tirarli fuori”. Poche righe sulla pagina Facebook del Mambo (il museo di arte moderna di Bologna), accanto a un video di 30 secondi che ritrae un uomo ‘armato’ con una motosega elettrica tagliare un pezzo di muro in cartongesso e portare via un disegno di Aldo Giannotti, parte della mostra ‘Safe & Sound’, in corso fino al 5 settembre. Nessun furto spettacolare, ma una mossa suggerita dallo stesso Giannotti, che sotto all’opera raffigurante una motosega posizionata su una parete aveva scritto: “Questo disegno può essere prelevato gratis da un collezionista che si presenta con una motosega e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) ?È successo veramente! A Bolognavano i murales dalle mura della città per portarli dentro i musei. Ieri li abbiamoti dentro i musei per tirarli fuori”. Poche righe sulla pagina Facebook del Mambo (ildi arte moderna di Bologna), accanto a un video di 30 secondi che ritrae un uomo ‘armato’ con unare un pezzo di muro in cartongesso e portare via un disegno di Aldo Giannotti, parte della mostra ‘Safe & Sound’, in corso fino al 5 settembre. Nessun furto spettacolare, ma una mossa suggerita dallo stesso Giannotti, che sotto all’opera raffigurante unaposizionata su una parete aveva scritto: “Questo disegno può essere prelevato gratis da un collezionista che si presenta con unae ...

Advertising

alexarmuzzi : Bologna, entra al museo con una motosega: ruba il quadro tagliando il muro - HuffPostItalia : Entra in un museo con una motosega elettrica e taglia un quadro - ShineAngelic : @brunab77228952 @_Tess_Team Tipo un museo polveroso e sotto finanziato in cui non entra nessuno? Quale sarebbe lo scempio scusi? - Museo_MAXXI : «La mostra entra nel nostro percorso di 'diplomazia culturale', che attraverso la conoscenza e diffusione dell'arte… - ffanzani1 : @borghi_claudio @RaiStudio24 @RaiNews Mi perdoni una curiosità che non c’entra molto con il post: come procede il t… -

Ultime Notizie dalla rete : Entra museo Entra in un museo con una motosega elettrica e taglia un quadro Ovviamente al personale del museo erano state date indicazioni di far entrare chi si fosse presentato con una motosega e la performance si è svolta in tutta sicurezza per il pubblico, che ha ...

Bologna, entra al museo con una motosega: ruba il quadro tagliando il muro A Bologna un sorprendente furto 'su commissione': un uomo, collezionista d'arte, si è presentato con una motosega al museo Mambo e durante la mostra 'Safe&Sound' ha eseguito le istruzioni dell'artista bolognese Aldo Giannotti: ha tagliato il muro per portarsi via l'opera d'arte. Il testo dell'artista era chiaro: '...

Entra in un museo con una motosega elettrica e taglia un quadro L'HuffPost Vespizzatevi: 75 anni di successi e ripartenze Al Museo Piaggio una coloratissima mostra festeggia i 75 anni ... testimonianze di una attenzione al tessuto sociale che solo Vespa, entrata da subito nella quotidianità di tutti, oggetto di ...

Entra in un museo con una motosega elettrica e taglia un quadro È successo a Bologna, ma è una performance. Era stato lo stesso artista, Aldo Giannotti, a suggerire che il disegno poteva essere prelevato ...

Ovviamente al personale delerano state date indicazioni di far entrare chi si fosse presentato con una motosega e la performance si è svolta in tutta sicurezza per il pubblico, che ha ...A Bologna un sorprendente furto 'su commissione': un uomo, collezionista d'arte, si è presentato con una motosega alMambo e durante la mostra 'Safe&Sound' ha eseguito le istruzioni dell'artista bolognese Aldo Giannotti: ha tagliato il muro per portarsi via l'opera d'arte. Il testo dell'artista era chiaro: '...Al Museo Piaggio una coloratissima mostra festeggia i 75 anni ... testimonianze di una attenzione al tessuto sociale che solo Vespa, entrata da subito nella quotidianità di tutti, oggetto di ...È successo a Bologna, ma è una performance. Era stato lo stesso artista, Aldo Giannotti, a suggerire che il disegno poteva essere prelevato ...