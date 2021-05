Disastro Juve | umiliata dal Milan e senza Champions Formula 1 | Hamilton trionfa in Spagna

(Di lunedì 10 maggio 2021) La netta sconfitta dellantus a Torino contro ildisegna plasticamente il fallimentoappello della stagione per i bianconeri. Un anno da dimenticare. A tre giornate dalla fine del campionato lasi ritrova al quinto posto in classifica e quindi fuori dallaLeague. Non accadeva da 10 anni che i bianconeri fossero esclusi dalla regina delle Coppe europee. Adesso serve un miracolo ma è difficile. La squadra di Pirlo si ritrova a -3 punti dall’Atalanta e dale un punto sotto al Napoli: gli scontri diretti sono sfavorevoli sia con i bergamaschi che con i rossoneri, mentre gli azzurri possono vantare una miglior differenza reti. Tudor in pole position A questo punto, dopo una giornata nera, condita perfino dall’amarezza di Lapo Elkann che sui social si è ...

Il Milan va in Paradiso, la Juventus scende... all'inferno? Lo 0 - 3 del Milan è davvero clamoroso e vi spiego il perché. Cifre a confronto la Juventus è un. La Juventus ha un attacco Stellare tra i più forti d'Europa: CR7, MORATA, DYBALA, CHIESA, KULUSESKY, con valori di mercato da oltre 400 milioni di euro, per non parlare degli ingaggi, ...Trionfo Milan , sprofondo. Il big match dello Stadium si è concluso senza mezze misure, ovvero con uno 0 - 3 che manda i ... Un, insomma, che autorizza a parlare già di rivoluzione: Pirlo ...Nel giorno più duro da quando è alla guida del Nazareno il segretario del Pd su Twitter è passato dall'incitamento per Gualtieri a quello per il Milan. Perplessi i parlamentari dem ...A 3 giornate dalla fine, i bianconeri rischiano fortemente di rimanere fuori dalla Champions League mentre il Sassuolo si gioca il settimo posto con la Roma.