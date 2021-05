Crotone-Hellas Verona: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 10 maggio 2021) Crotone-Hellas Verona è una partita di Serie A che si svolgerà giovedì 13 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Scida di Crotone. La sfida non avrà molto da dire sul piano del campionato, in quanto il Crotone è già matematicamente in B, mentre il Verona è distante di troppi punti dalla zona europea. E’ comunque una sfida stimolante, in cui entrambi i tecnici tenteranno di onorare al meglio questa parte di stagione. Come arrivano le formazioni? Il Crotone è già matematicamente in Serie B dopo una stagione tormentata. Nemmeno l’arrivo di un motivatore come Serse Cosmi è riuscito a dare quela forza in più per raggiungere una salvezza, che obiettivamente era impossibile. Nell’ultima gara all’Olimpico contro la Roma hanno subito una pesante sconfitta, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021)è una partita di Serie A che si svolgerà giovedì 13 maggio alle ore 20.45 allo Stadio Scida di. La sfida non avrà molto da dire sul piano del campionato, in quanto ilè già matematicamente in B, mentre ilè distante di troppi punti dalla zona europea. E’ comunque una sfida stimolante, in cui entrambi i tecnici tenteranno di onorare al meglio questa parte di stagione. Come arrivano le? Ilè già matematicamente in Serie B dopo una stagione tormentata. Nemmeno l’arrivo di un motivatore come Serse Cosmi è riuscito a dare quela forza in più per raggiungere una salvezza, che obiettivamente era impossibile. Nell’ultima gara all’Olimpico contro la Roma hanno subito una pesante sconfitta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Hellas Prestiti Sassuolo, Settimana 32: Brignola in gol, Frattesi uomo - assist Giangiacomo MAGNANI (Hellas Verona): subentra al 46 di Verona - Torino 1 - 1. Il difensore centrale ... Nicholas MARTINI (Spezia Primavera): non convocato per Spezia - Crotone 2 - 0. Diego SIMONETTA (...

Serie A, il programma della 36ª giornata: si parte con Napoli - Udinese La giornata si chiuderà poi giovedì 13 maggio con Crotone - Hellas Verona . Di seguito il programma completo. Serie A, il programma e i risultati della 36ª giornata MARTEDI 11 ORE 20:45 - Napoli - ...

Probabili formazioni Crotone-Hellas Verona: trentaseiesima giornata Serie A 2020/2021 Sportface.it Massimi dirigerà #CrotoneVerona Sarà il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli a dirigere la gara Crotone-Hellas Verona valevole per la 36ª giornata del campionato, in programma giovedì allo Scida alle ore 20:45. […] ...

Crotone-Verona, l’arbitro sarà Luca Massimi Juan Luca Sacchi va al VAR, Alessio Berti e Gabriele Nuzzi saranno gli assistenti di linea È il signor Luca Massimi l’arbitro designato per Crotone–Verona, gara in programma giovedì allo Scida e valid ...

