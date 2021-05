Confermati i problemi PostePay in fase di login oggi 10 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) Ci sono conferme sul fatto che si riscontrino problemi PostePay in fase di login oggi 10 maggio. Una situazione che a conti fatti sembra ricordare molto quella che abbiamo vissuto poco meno di tre mesi fa, come vi abbiamo riportato a suo tempo con un articolo specifico. Anche in quel particolare contesto, infatti, l’anomalia si verificava una volta inserito il proprio codice di accesso tramite l’apposita app. Va detto che, solitamente, anomalie del genere vengono risolte dai tecnici in un arco temporale molto ristretto. Come vengono a galla i problemi PostePay in fase di login il 10 maggio Quali sono i segnali che confermano problemi PostePay in ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Ci sono conferme sul fatto che si riscontrinoindi10. Una situazione che a conti fatti sembra ricordare molto quella che abbiamo vissuto poco meno di tre mesi fa, come vi abbiamo riportato a suo tempo con un articolo specifico. Anche in quel particolare contesto, infatti, l’anomalia si verificava una volta inserito il proprio codice di accesso tramite l’apposita app. Va detto che, solitamente, anomalie del genere vengono risolte dai tecnici in un arco temporale molto ristretto. Come vengono a galla iindiil 10Quali sono i segnali che confermanoin ...

Come vengono a galla i problemi PostePay in fase di login il 10 maggio Quali sono i segnali che confermano problemi PostePay in fase di login oggi 10 maggio? Ho testato l'app pochi minuti fa e posso ...

