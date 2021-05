Comitato Sannita Abc | “Aumento portata buona notizia | ma non risolve problema pozzi contaminati”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “L’delladi 50 litri al secondo della condotta del Torano Biferno è sicuramente unaper la città di Benevento, che nonperò, ildeidal tetracloroetilene”, così in una nota per la stampa ilAbc. “Abbiamo dovuto aspettare molto tempo, ma alla fine il buon senso è prevalso e si è finito per dare ascolto, almeno in parte, alle richieste dell’associazione Altrabenevento, che da tempo chiedeva l’delle portate. I precedenti vertici di Gesesa – si legge nella nota – avevano sempre risposto che non era tecnicamente possibile, ed invece adesso come d’incanto l’...