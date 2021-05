Clubhouse sbarca su Android: la versione beta è già disponibile (Di lunedì 10 maggio 2021) Clubhouse finalmente rilasciata su Android. Dalla scorsa notte, la chat solo audio e solo a inviti è scaricabile negli USA. In attesa dell’uscita in tutto il mondo, potete già pre-registrarvi sullo store di Google. Clubhouse gira ora su Android (image from Google Play Store)Clubhouse per Android è realtà. Sempre in versione beta e sempre a inviti, ma finalmente il social network solo-audio muove il primo passo fuori dall’universo iOS, dove ha passato il suo primo anno e mezzo di vita. In un relativamente breve lasso di tempo, la app ideata dalla Alpha Exploration si è rivelata un successo enorme, con tantissimi milioni di download in tutto il mondo nonostante le diverse limitazioni autoimposte. E, cosa che la dice lunga sulla bontà dell’idea, una serie ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)finalmente rilasciata su. Dalla scorsa notte, la chat solo audio e solo a inviti è scaricabile negli USA. In attesa dell’uscita in tutto il mondo, potete già pre-registrarvi sullo store di Google.gira ora su(image from Google Play Store)perè realtà. Sempre ine sempre a inviti, ma finalmente il social network solo-audio muove il primo passo fuori dall’universo iOS, dove ha passato il suo primo anno e mezzo di vita. In un relativamente breve lasso di tempo, la app ideata dalla Alpha Exploration si è rivelata un successo enorme, con tantissimi milioni di download in tutto il mondo nonostante le diverse limitazioni autoimposte. E, cosa che la dice lunga sulla bontà dell’idea, una serie ...

Advertising

taj_zkt : RT @bermat: Clubhouse sbarca su Android dopo essere morto. - TuttoAndroid : Clubhouse per Android sbarca sul Google Play Store ed è disponibile per tutti - GiudittaArecco : Che tenerezza Clubhouse che sbarca su Android quando nessuno lo usa più. Mi ricorda me, che trovo la risposta sarca… - lorenzoligato : RT @bermat: Clubhouse sbarca su Android dopo essere morto. - sciroccoxyz : RT @bermat: Clubhouse sbarca su Android dopo essere morto. -

Ultime Notizie dalla rete : Clubhouse sbarca Clubhouse, lo tsunami Android è in arrivo Finalmente Clubhouse sbarca sulla piattaforma Android, anche se al momento solo sui cellulari di uno sparuto numero di beta tester di là dall'oceano. Fra release settimanali e Townhall sempre meno stimolanti l' ...

Clubhouse, quali sono i profili moda da non perdere I profili social Tra i profili social per eccellenza, l'account Instagram Diet Prada sbarca anche su Clubhouse. Il loro scopo sul social esclusivo è il medesimo per cui si sono già fatti conoscere, ...

Clubhouse sbarca su Android: la versione beta è già disponibile Computer Magazine Clubhouse per Android sbarca sul Google Play Store ed è disponibile per tutti Il momento tanto atteso dagli utenti Android che in questi mesi hanno invidiato quelli iOS per la possibilità di provare Clubhouse è arrivato ...

Clubhouse arriva su Android, ma dovete registrarvi subito Clubhouse arriva su Android, finalmente l'app del momento abbandona gli stretti confini di iOS e arriva anche sul noto robottino verde.

Finalmentesulla piattaforma Android, anche se al momento solo sui cellulari di uno sparuto numero di beta tester di là dall'oceano. Fra release settimanali e Townhall sempre meno stimolanti l' ...I profili social Tra i profili social per eccellenza, l'account Instagram Diet Pradaanche su. Il loro scopo sul social esclusivo è il medesimo per cui si sono già fatti conoscere, ...Il momento tanto atteso dagli utenti Android che in questi mesi hanno invidiato quelli iOS per la possibilità di provare Clubhouse è arrivato ...Clubhouse arriva su Android, finalmente l'app del momento abbandona gli stretti confini di iOS e arriva anche sul noto robottino verde.