Cinema | dal 3 giugno ‘Maledetta primavera’ con Micaela Ramazzotti e Giampaolo Morelli

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Dopo essere stato presentato in Riflessi alla Festa del Cinema di Roma uscirà nelle sale il 3 giugno il film distribuito da Bim di Elisa Amoruso 'Maledetta primavera' con Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano, Manon Bresch, Federico Ielapi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

