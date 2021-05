Champions a rischio, la Juve perde il 4% in Borsa (Di lunedì 10 maggio 2021) Sembra già molto lontano il rally in Borsa successivo all’annuncio della nuova Superlega, che aveva fatto chiudere la giornata a +17,85% a 0,911 euro per azione e con capitalizzazione di mercato pari a 1,21 miliardi di euro. Oggi la Juventus deve invece fare i conti con il rischio di un’esclusione dalla prossima edizione della Champions League. E L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) Sembra già molto lontano il rally insuccessivo all’annuncio della nuova Superlega, che aveva fatto chiudere la giornata a +17,85% a 0,911 euro per azione e con capitalizzazione di mercato pari a 1,21 miliardi di euro. Oggi lantus deve invece fare i conti con ildi un’esclusione dalla prossima edizione dellaLeague. E L'articolo

