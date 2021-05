Chailly riapre la Scala | in streaming su RaiPlay e Rai5

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il concerto è anche l'occasione per il debutto scaligero del soprano Lise Davidsen, probabilmente l'artista wagneriana in più brillante ascesa dei nostri anni

"Questa sera, dopo 199 lunghi giorni di chiusura, a Milano,il Teatro alla Scala con il pubblico in presenza. Un evento dedicato alla ripartenza. Un ...diretti dal Maestro Riccardo. "...Dopo quasi sette mesi, il Teatro alla Scalale porte e alza il sipario . Il 10 maggio, per la prima volta dal 23 ottobre, il Teatro ...coro e l'orchestra della Scala diretti da Riccardo, ...Il concerto è anche l'occasione per il debutto scaligero del soprano Lise Davidsen, probabilmente l'artista wagneriana in più brillante ascesa dei nostri anni ...Milano, 10 mag.(Adnkronos) - "Questa sera, dopo 199 lunghi giorni di chiusura, a Milano, riapre il Teatro alla Scala con il pubblico in presenza. Un evento dedicato alla ripartenza. Un momento simboli ...