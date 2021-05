Caos Benevento-Cagliari | ecco la decisione su Mazzoleni

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 maggio 2021) Arriva laufficiale sue Doveri, protagonisti deldi ieri nel corso diDopo il pasticcio di ieri durantearriva laufficiale dell’AIA per il turno infrasettimanale. Nel corso del match-salvezza disputato ieri Doveri ha fischiato un calcio di rigore a favore delle streghe, poi è stato richiamato al Var dae ha deciso di annullare il contestato penalty. Da pochi minuti è ufficiale che i due arbitri non prenderanno parte alla prossima giornata di campionato. Doveri einfatti non rientrano tra le designazioni del capo degli arbitri Rizzoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.