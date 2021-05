Calciomercato Juventus, cedere Ronaldo per riaprire il ciclo | La sentenza (Di lunedì 10 maggio 2021) “Serve cedere Cristiano Ronaldo alla Juventus per ripartire”, le parole del giornalista che boccia senza appello il portoghese La sconfitta di ieri in casa contro il Milan ha messo ulteriormente… L'articolo Calciomercato Juventus, cedere Ronaldo per riaprire il ciclo La sentenza è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 10 maggio 2021) “ServeCristianoallaper ripartire”, le parole del giornalista che boccia senza appello il portoghese La sconfitta di ieri in casa contro il Milan ha messo ulteriormente… L'articoloperilLaè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

MFajriyansyah : RT @NicoSchira: Per il post #Paratici la #Juventus pensa anche a Cristiano #Giuntoli (sotto contratto con il #Napoli per altri 3 anni): pos… - masinusina : RT @NicoSchira: Per il post #Paratici la #Juventus pensa anche a Cristiano #Giuntoli (sotto contratto con il #Napoli per altri 3 anni): pos… - gilnar76 : Salernitana promossa in Serie ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - LukValSan : RT @TUTTOJUVE_COM: Lazio-Inzaghi, slitta il rinnovo del contratto. Juventus alla finestra - FSabathier : RT @NicoSchira: Per il post #Paratici la #Juventus pensa anche a Cristiano #Giuntoli (sotto contratto con il #Napoli per altri 3 anni): pos… -