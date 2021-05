Bruxelles | Bevete il latte munto dai piselli!

(Di lunedì 10 maggio 2021) – L’Ue ha avuto una bella pensata:ilprodotto con la trasformazione dei piselli, non quello prodotto dalle mucche. E’ giusto. L’Ue è un’organizzazione artificiale, non può non favorire ilartificiale penalizzando ilnaturale. Mi aspetto che dall’Ue arrivi presto o tardi il divieto di allattare i figli al seno, obbligando le madri a somministrare ai neonati i prodotti di aziende amiche degli amici. (Ard)

